«La storia di Regeni» | video-trash come ultimo depistaggio

Advertising

Davide : Su un neonato canale YouTube è comparso La storia di Regeni, fantomatico “documentario” egiziano che getta fango su… - AntonioCapretti : RT @Davide: Su un neonato canale YouTube è comparso La storia di Regeni, fantomatico “documentario” egiziano che getta fango sulla memoria… - aubreymcfato : RT @Davide: Su un neonato canale YouTube è comparso La storia di Regeni, fantomatico “documentario” egiziano che getta fango sulla memoria… - bobmch84 : RT @Davide: Su un neonato canale YouTube è comparso La storia di Regeni, fantomatico “documentario” egiziano che getta fango sulla memoria… - Giorgybus : @newyorker01 A parte il fatto che odio il caldo quindi a prescindere non ci sarei mai andata, ma ogni volta che sen… -

Ultime Notizie dalla rete : storia Regeni

Trenta: "Intervistata con l'inganno, video inaccettabile" approfondimento Giulio, cinque anni fa il rapimento: ladel caso In merito alla sua apparizione nel filmato, l'ex ministra ...... Alessandro Isoni , coordinatore del Corso di dottorato in " Human and Social Sciences " del Dipartimento di, Società e Studi sull'Uomo - intitolato proprio " in ricordo di Giulio, ...LECCE – Da oggi anche Lecce ha una panchina gialla dedicata “a Giulio Regeni, giovane ricercatore universitario scomparso, torturato e ucciso nel 2016 a Il Cairo in Egitto e al suo sguardo aperto sul ...Un documentario intitolato "The Story of Regeni" è stato caricato su YouTube alla vigilia della prima udienza contro gli 007 egiziani accusati del rapimento e dell’omicidio. Il video è in lingua araba ...