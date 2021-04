Isola | è in ballo il destino di Ignazio Moser E Cecilia tifa per lui

Leggi su dilei

(Di giovedì 29 aprile 2021) Si rinnova l’appuntamento con l’dei Famosi 2021, un’altra puntata ricca di colpi di scena per quella che è una delle edizioni più spumeggianti degli ultimi anni. Le anticipazioni parlano di una new entry che si prepara ad approdare a Cayo Cochinos: si tratta di, il cuinel reality show è ancora tutto da scoprire. La tredicesima puntata dell’dei Famosi 2021 va in onda giovedì 29 aprile, in prima serata su Canale 5 (in attesa di un probabile cambio di palinsesto che potrebbe arrivare già dalla prossima settimana). Come anticipato da Ilary Blasi, questo sarà un appuntamento davvero sorprendente, che lei stessa commenterà in studio con Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi, gli opinionisti che ci accompagnano nel corso di questa lunga avventura. Uno dei momenti ...