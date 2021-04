Isola dei Famosi 2021 | tredicesima puntata minuto per minuto – Ignazio Moser bacia Francesca Lodo

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 29 aprile 2021) Cecilia guarda il bacio dideiAltro giovedì, altra differita per l’dei, che nel pomeriggio registra la. Qui su DavideMaggio.it si rinnova il liveblogging della serata, per seguire e aggiornare in direttapertutto ciò che è accaduto in studio e soprattutto in Honduras.dei: la direttaperdella21.45: Breve anteprima con Ilary Blasi che entra in studio e si ...