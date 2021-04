Isola dei Famosi 2021 | nomination | i nominati di oggi | 29 aprile

(Di giovedì 29 aprile 2021) Quali sono i concorrenti finiti in– giovedì 29– all’dei? I naufraghial termine della puntata sono stati… Notizia in aggiornamento… Il concorrente meno votato sarà eliminato nella prossima puntata in onda lunedì 3 maggio? Lunedì la risposta. Come si vota Abbiamo visto i concorrenti dell’deifiniti in– giovedì 29-, ma come si vota (televoto) per i naufraghi? Si può votare in quattro modi differenti: APP MEDIASET PLAY: Accedendo all’applicazione gratuita Mediaset Play ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : .@GiuliaSalemi93 stasera sarà di nuovo dei nostro! ?? #Isola - IsolaDeiFamosi : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - IsolaDeiFamosi : Ignazio Moser sarà un nuovo concorrente dell'Isola dei Famosi! Cosa vi aspettate? ?????? #Isola - hotroppiaccount : si vabbeh,anche io non sono d’accordo con dei comportamenti di Gilles,ma sto sfottó per una persona innamorata mi f… - accardi_silvia : RT @IsolaDeiFamosi: .@GiuliaSalemi93 stasera sarà di nuovo dei nostro! ?? #Isola -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Awed Simone Paciello consola l'amico Gilles Rocca all'Famosi 2021 ma... All'Famosi 2021 le discussioni non mancano mai soprattutto se c'è in gioco Awed Simone Paciello . Lo youtuber continua a destare dubbi tra il pubblico convinto ...La vera rivelazione dell'Famosi 2021 è proprio Jeda. Il fidanzato di Vera Gemma ha preso posto in studio in queste settimane per supportare la sua compagna ma questo lo ha messo spesso al centro delle polemiche per ...Isola dei Famosi 2021, nomination: i nominati di oggi, giovedì 29 aprile 2021, al termine del reality show in onda su Canale 5. Le info ...Isola dei Famosi 2021, eliminati: chi è stato eliminato oggi, giovedì 29 aprile, al termine della 13esima puntata del reality show Canale 5 ...