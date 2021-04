Industria | Istat | prosegue crescita prezzi produzione a marzo

(Di giovedì 29 aprile 2021) (Teleborsa) –la fase dicongiunturale deialladell’che registrano rialzi diffusi per tutti i raggruppamenti principali di industrie, i più marcati per energia e beni intermedi. Lo rileva l’sottolineando che su base annua, “si conferma la ripresa avviata a febbraio, spinta soprattutto dalle dinamiche positive di energia e beni intermedi”. In un quadro di incrementi diffusi a quasi tutte le attività manifatturiere, “sono, in particolare, i settori coke e prodotti petroliferi raffinati e metallurgia e fabbricazione dei prodotti in metallo a fornire il maggior impulso alla”. A, ialla...

Advertising

ItaCooperativa : #Industria @istat conferma ripresa prezzi produzione anche a marzo - Ca_Lato : RT @istat_it: Prezzi alla produzione: industria a marzo +0,9% su mese e +2,7% su anno; costruzioni di edifici +0,3 % su mese e +2,2% su ann… - PolimericaNews : RT @istat_it: Prezzi alla produzione: industria a marzo +0,9% su mese e +2,7% su anno; costruzioni di edifici +0,3 % su mese e +2,2% su ann… - istat_it : Prezzi alla produzione: industria a marzo +0,9% su mese e +2,7% su anno; costruzioni di edifici +0,3 % su mese e +2… - atradiusIT : RT @istat_it: Fatturato dell’industria: a febbraio 2021 +0,2% su gennaio e +0,9% su base annua #istat -

Ultime Notizie dalla rete : Industria Istat

ilmessaggero.it

...congiunturale dei prezzi alla produzione dell'che registrano rialzi diffusi per tutti i raggruppamenti principali di industrie, i più marcati per energia e beni intermedi. Lo rileva l'...Lo rileva l'. Nel corso del primo trimestre 2021 sono stati recepiti otto contratti: ceramiche,... In particolare, l'aumento tendenziale è stato dello 0,9% per i dipendenti dell', dello 0,...Prosegue a marzo la fase di crescita congiunturale dei prezzi alla produzione dell’industria che registrano rialzi diffusi per tutti i ...I contratti che a fine marzo 2021 sono in attesa di rinnovo ammmontano a 43 Il tempo medio di attesa di rinnovo per i lavoratori con contratto scaduto è aumentato Nel corso del primo trimestre 2021 so ...