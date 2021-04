In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 Aprile: Figliuolo smentito: vaccini al ralenty. Fanalini di coda (Di venerdì 30 aprile 2021) Covid-19 – La terza ondata vaccini, lontana quota 500mila. Italia indietro nella fascia 60-79 il commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo aveva previsto di superare la soglia delle 500 mila vaccinazioni al giorno entro la giornata del 29 Aprile. Obiettivo che sembra, almeno per ora, mancato. Alle 17 e 35 di ieri le somministrazioni erano ferme a quota 160.187. E anche se c’erano ancora ore a disposizione per raggiungere almeno di Natascia Ronchetti La soluzione politica di Marco Travaglio Non so voi, ma io trovo lunare l’alato dibattito che s’è alzato alla notizia che finalmente la Francia ha arrestato alcuni nostri terroristi dopo averli protetti per decenni. Chi dice che oggi non sono più gli stessi di allora, chi rimpiange la “dottrina Mitterrand”, chi sostiene che catturarli è vendetta e non giustizia, chi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) Covid-19 – La terza ondata, lontana quota 500mila. Italia indietro nella fascia 60-79 il commissario straordinario Francesco Paoloaveva previsto di superare la soglia delle 500 mila vaccinazioni al giorno entro la giornata del 29. Obiettivo che sembra, almeno per ora, mancato. Alle 17 e 35 di ieri le somministrazioni erano ferme a quota 160.187. E anche se c’erano ancora ore a disposizione per raggiungere almeno di Natascia Ronchetti La soluzione politica di Marco Travaglio Non so voi, ma io trovo lunare l’alato dibattito che s’è alzato alla notizia che finalmente la Francia ha arrestato alcuni nostri terroristi dopo averli protetti per decenni. Chi dice che oggi non sono più gli stessi di allora, chi rimpiange la “dottrina Mitterrand”, chi sostiene che catturarli è vendetta e non giustizia, chi ...

Advertising

fattoquotidiano : FACCIAMO GIUSTIZIA SUL TERRORISMO ROSSO Io vorrei, anche dopo 40 anni, anche dopo 50 o 60 anni, l’arresto di chi ha… - fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO #Letta dice che si trova meglio coi forzisti che cogli alleati e sogna la maggioranza “Ursula”.… - antoniospadaro : Oggi sul Fatto quotidiano ?? in edicola ampia anticipazione di un articolo che apparirà integrale sabato su La Civil… - LuigiManfred63 : RT @An_Bion: Per la sua rete d'accesso #5G in Italia #Tim rinuncia (con lettera di disdetta) a #Huawei. Realizzazione in capo a #Ericsson (… - Mauro030 : RT @gadlernertweet: Il 28 aprile 1971 usciva un nuovo quotidiano comunista. Oggi @ilmanifesto compie 50 anni di buon giornalismo e di milit… -

Ultime Notizie dalla rete : Edicola sul Scolari e carabinieri piantano 100 alberi insieme per l'ambiente ...botaniche realizzate per l'occasione hanno posizionato cento piantine in aree verdi individuate sul ... Leggi qui il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una ...

Vivere meglio: le 6 scelte quotidiane per salute, benessere e longevità ...interiore con la genetica del corpo mostrando come gli stili di vita possano avere un impatto sul ... Nasce così "Biologia della gentilezza", il libro in edicola da oggi con il Corriere della Sera a 12,...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 Aprile: Il Fatto Quotidiano PRIMA PAGINA MATTINO - De Laurentiis-Gattuso, appuntamento a fine campionato La prima pagina del noto quotidiano campano 'Il Mattino' si sofferma sui temi più caldi del momento nella sua ultima edizione in edicola.

Address Unknown Venerdì 30 aprile restituzione visiva dei lavori degli artisti del primo ciclo di Address Unknown all’interno di Edicola Radetzky, grazie a un display concepito da From Outer Space. Rebecca Agnes, Mat ...

...botaniche realizzate per l'occasione hanno posizionato cento piantine in aree verdi individuate... Leggi qui il GdB inoggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una ......interiore con la genetica del corpo mostrando come gli stili di vita possano avere un impatto... Nasce così "Biologia della gentilezza", il libro inda oggi con il Corriere della Sera a 12,...La prima pagina del noto quotidiano campano 'Il Mattino' si sofferma sui temi più caldi del momento nella sua ultima edizione in edicola.Venerdì 30 aprile restituzione visiva dei lavori degli artisti del primo ciclo di Address Unknown all’interno di Edicola Radetzky, grazie a un display concepito da From Outer Space. Rebecca Agnes, Mat ...