“Il Teatro di Roma va commissariato” FdI denuncia un clamoroso spreco di denaro pubblico

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 29 aprile 2021) Fratelli d’Italia chiede il commissariamento deldi. La Federazionena del partito, infatti, ha presentato stamattina alla Camera dei Deputati una serie di iniziative suldi. Sono intervenuti Federico Mollicone, deputato capogruppo di Fdi in commissione Cultura, Massimo Milani, coordinatoreno di Fdi, Andrea De Priamo, capogruppo di Fdi in Assemblea Capitolina e Lavinia Mennuni, consigliere comunale diCapitale. “Aldicontinua lo sperpero di” «Aldicontinuano sperperi di, in totale mancanza di trasparenza». Lono ...