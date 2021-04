Il Covid-19 e la pandemia della plastica (Di giovedì 29 aprile 2021) Originariamente pubblicato su Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa Abbassate sul mento o indossate correttamente, generosamente distribuite in scuole e luoghi di lavoro, vendute ovunque a prezzo calmierato, le mascherine sono ormai una presenza costante nella vita di miliardi di persone. Basta una folata di vento o una distrazione perché si disperdano nell’ ambiente, e già nei primi mesi di pandemia, quando per molti erano ancora introvabili, erano diventate un rifiuto abbastanza comune sulle spiagge di tutti gli oceani. Ma i dispositivi di protezione – non solo mascherine, ma anche guanti, grembiuli, visiere – sono soltanto uno dei fattori che hanno fatto salire alle stelle il consumo di plastica in tempi di pandemia. Abbassate sul mento o indossate correttamente, generosamente distribuite in scuole e luoghi di lavoro, vendute ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 29 aprile 2021) Originariamente pubblicato su Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa Abbassate sul mento o indossate correttamente, generosamente distribuite in scuole e luoghi di lavoro, vendute ovunque a prezzo calmierato, le mascherine sono ormai una presenza costante nella vita di miliardi di persone. Basta una folata di vento o una distrazione perché si disperdano nell’ ambiente, e già nei primi mesi di, quando per molti erano ancora introvabili, erano diventate un rifiuto abbastanza comune sulle spiagge di tutti gli oceani. Ma i dispositivi di protezione – non solo mascherine, ma anche guanti, grembiuli, visiere – sono soltanto uno dei fattori che hanno fatto salire alle stelle il consumo diin tempi di. Abbassate sul mento o indossate correttamente, generosamente distribuite in scuole e luoghi di lavoro, vendute ...

