IEG | CdA conferma Lorenzo Cagnoni Presidente e Corrado Arturo Peraboni AD

(Di giovedì 29 aprile 2021) (Teleborsa) – L’assemblea degli azionisti di Italian Exhibition Group (IEG) ha approvato il bilancio d’esercizio della società al 31 dicembre 2020 e deliberato di destinare integralmente la perdita dell’esercizio 2020 (pari ad 12.682.991 di euro) alla riserva “Perdite a nuovo”. I soci hanno deliberato dire in nove il numero dei componenti del CdA e nominato lo stesso, che resterà in carica fino all’efficacia della fusione per incorporazione di Bologna Fiere oppure per tre esercizi e quindi fino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023. Fanno parte del board, Daniela Della Rosa, Maurizio Renzo Ermeti, Valentina Ridolfi, Andrea Pellizzari, Simona Sandrini, Marino Gabellini e Alessandra Bianchi. I primi ...