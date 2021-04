Grinzane Cavour, il gioielliere Mario Roggero: «Ho dovuto scegliere tra la mia vita e la loro» (Di giovedì 29 aprile 2021) «C’è stata una colluttazione e mi sono trovato faccia a faccia con uomini armati», ha detto l’orefice che ha ucciso due malviventi. Un terzo, ferito e arrestato, ha 34 anni ed è residente ad Alba Leggi su corriere (Di giovedì 29 aprile 2021) «C’è stata una colluttazione e mi sono trovato faccia a faccia con uomini armati», ha detto l’orefice che ha ucciso due malviventi. Un terzo, ferito e arrestato, ha 34 anni ed è residente ad Alba

Advertising

Agenzia_Ansa : Due persone sono morte nella tentata rapina a una gioielleria di Grinzane Cavour, nel Cuneese. Tre malviventi avreb… - fattoquotidiano : Tentata rapina in una gioielleria a Grinzane Cavour: il titolare spara, morti due rapinatori - Noiconsalvini : +++++ TENTATA RAPINA IN UNA GIOIELLERIA DI GRINZANE CAVOUR: UCCISI A COLPI DI PISTOLA 2 BANDITI, UN TERZO IN FUGA S… - BK63805720 : RT @AlessandraOdri: Io sto con il #gioielliere di Grinzane Cavour. Visto che in passato aveva già subito una rapina(era stato picchiato, i… - d_essere : RT @AlessandraOdri: Io sto con il #gioielliere di Grinzane Cavour. Visto che in passato aveva già subito una rapina(era stato picchiato, i… -