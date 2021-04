«Gli avvocati della Juve mi consigliarono di non citare il ministro De Micheli alla Finanza» (Di giovedì 29 aprile 2021) Ieri il Corriere della Sera ha pubblicato alcuni stralci dell’interrogatorio del presidente della Juve, Andrea Agnelli, davanti al Procuratore di Perugia Raffaele Cantone. E anche il contenuto delle chat scambiate tra i dirigenti bianconeri. Tra le dichiarazioni emerse davanti agli inquirenti, c’è anche quella di Maurizio Lombardo agli inquirenti. Lombardo è l’ex segretario generale della Juventus (il contratto con il club è stato risolto il 30 ottobre 2020). Lombardo racconta le prime tappe dell’inchiesta. «Il giorno in cui sono stato convocato dalla Finanza ho avvisato l’avvocato Chiappero che mi ha dato appuntamento per le 17 a studio dove l’ho incontrato ed era presente anche l’avvocato Turco. Ho percorso con loro sommariamente i fatti e mi hanno consigliato di non ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 29 aprile 2021) Ieri il CorriereSera ha pubblicato alcuni stralci dell’interrogatorio del presidente, Andrea Agnelli, davanti al Procuratore di Perugia Raffaele Cantone. E anche il contenuto delle chat scambiate tra i dirigenti bianconeri. Tra le dichiarazioni emerse davanti agli inquirenti, c’è anche quella di Maurizio Lombardo agli inquirenti. Lombardo è l’ex segretario generalentus (il contratto con il club è stato risolto il 30 ottobre 2020). Lombardo racconta le prime tappe dell’inchiesta. «Il giorno in cui sono stato convocato dho avvisato l’avvocato Chiappero che mi ha dato appuntamento per le 17 a studio dove l’ho incontrato ed era presente anche l’avvocato Turco. Ho percorso con loro sommariamente i fatti e mi hanno consigliato di non ...

