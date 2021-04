Giulia Salemi in lacrime a L’Isola dei Famosi, le parole su mamma Fariba Tehrani: “Mi auguro di diventare come lei” (Di venerdì 30 aprile 2021) A L’Isola dei Famosi tiene banco uno speciale rapporto madre-figlia: stiamo parlando di Fariba Tehrani e Giulia Salemi. La naufraga ha avuto un crollo pochi giorni fa inerente ai dissapori con alcuni compagni di viaggio, ma a sostenerla dallo studio è la figlia. “È una donna con un grande cuore e che ha sofferto tanto“, la parole della ragazza fra le lacrime. Fariba Tehrani: dall’esclusione alla rinascita Nel nuovo appuntamento con L’Isola dei Famosi largo spazio alle emozioni. Protagoniste di un momento di importanti confidenze sono Fariba Tehrani e la figlia Giulia Salemi, ospite in studio. La naufraga è una delle ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 30 aprile 2021) Adeitiene banco uno speciale rapporto madre-figlia: stiamo parlando di. La naufraga ha avuto un crollo pochi giorni fa inerente ai dissapori con alcuni compagni di viaggio, ma a sostenerla dallo studio è la figlia. “È una donna con un grande cuore e che ha sofferto tanto“, ladella ragazza fra le: dall’esclusione alla rinascita Nel nuovo appuntamento condeilargo spazio alle emozioni. Protagoniste di un momento di importanti confidenze sonoe la figlia, ospite in studio. La naufraga è una delle ...

