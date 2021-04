Giro d’Italia 2021 | iscritti e favoriti | la startlist della 104^ Corsa Rosa

Leggi su sportface

(Di giovedì 29 aprile 2021). Laal via il prossimo 8 maggio vedrà ai nastri di partenza 23 squadre. Tanti i big che proveranno a conquistare la maglia, a cominciare dal colombianoIneos Egan Bernal. Un altro nome da segnare in rosso è quello del britannico Simon Yates, che ha brillato al Tour of the Alps. Vincenzo Nibali ci sarà: il siciliano ha recuperato dall’infortunio al polso e sarà al via per centrare il terzo successo al. Lo Squalo avrà Bauke Mollema alla Trek-Segafredo: secondo capitano o prezioso gregario? La strada darà la risposta. Gli altriAnche la DSM ha due capitani: Jai Hindley, secondo ...