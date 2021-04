Foggia | bimbi tra i 3 e i 5 anni maltrattati dalle maestre all’asilo | “Prove schiaccianti”

(Di giovedì 29 aprile 2021)tra i 3 e i 5. Ci sarà un processo per le quattroaccusate di maltrattamenti sui bambini dell’asilo di Carapelle (). Il dibattimento inizierà il 15 giugno 2021. Per l’accusa sono fonti di prova le immagini registratetelecamere nascoste nelle aule dell’asilo dai carabinieri: numerosissimi gli episodi di violenza. Quattrosono state rinviate a giudizio dal gup del Tribunale diCarlo Protano. Sono accusate di numerosissimi episodi di maltrattamenti che sarebbero avvenuti in un asilo comunale di Carapalle, nelno, nel periodo tra ottobre 2018 e aprile 2019. Il processo alle ...

Advertising

LaGazzettaWeb : Foggia, ecco i coloratissimi portaflebo Babalù per i bimbi di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico Riuniti -

Ultime Notizie dalla rete : Foggia bimbi

Fanpage.it

Nella giornata di martedì 27 aprile, sono stati consegnati, presso la Struttura di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico Riuniti didei porta flebo colorati dal nome di Babalù che sono ...E' stata fissata per il prossimo 1° giugno, presso il Tribunale di, l'udienza preliminare a carico di una maestra dell'asilo 'Coppa della Madonna' dell'istituto comprensivo di Mattinata, indagata per presunti maltrattamenti in danno di alcuni alunni, durante l'...(STATOQUOTIDIANO, ore 20). Foggia, 29 aprile 2021. Da circa otto anni la circolare numero 34 non passa più in via Borgo Arpinova podere 243. Le decine di famiglie che risiedono nei pressi di questa st ...Il sogno dei pochi commercianti rimasti, dopo l’infausta scelta del progetto del “trenino”, e dei residenti è quello di riavere delle iniziative diurne ...