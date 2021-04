Filippo Bisciglia racconta della gaffe fatta con Selvaggia Roma (Di giovedì 29 aprile 2021) Filippo Bisciglia è stato ospite da Tommaso Zorzi al ”Punto Z”. E’ stato invitato a commentare alcune coppie che hanno partecipato in passato a Temptation Island, tra queste c’era proprio Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo. Il conduttore ha ammesso che i due sono stati grandi protagonisti del programma. LA gaffe DI Filippo Bisciglia CON Selvaggia L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 29 aprile 2021)è stato ospite da Tommaso Zorzi al ”Punto Z”. E’ stato invitato a commentare alcune coppie che hanno partecipato in passato a Temptation Island, tra queste c’era proprioe Francesco Chiofalo. Il conduttore ha ammesso che i due sono stati grandi protagonisti del programma. LADICONL'articolo

Advertising

Francym97 : RT @comotipermetti: non torz1 nel suo programma che intervista filippo bisciglia e gli chiede se giulia e pierpaolo parteciperanno a TI per… - gossipblogit : Temptation Island, le rivelazioni di Filippo Bisciglia su Antonella Elia, Pietro Delle Piane e Selvaggia Roma - musicaleggera_ : RT @comotipermetti: non torz1 nel suo programma che intervista filippo bisciglia e gli chiede se giulia e pierpaolo parteciperanno a TI per… - daniela11925 : RT @comotipermetti: non torz1 nel suo programma che intervista filippo bisciglia e gli chiede se giulia e pierpaolo parteciperanno a TI per… - potente_adoro : RT @comotipermetti: non torz1 nel suo programma che intervista filippo bisciglia e gli chiede se giulia e pierpaolo parteciperanno a TI per… -