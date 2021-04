Festival del lavoro, Calabrò: “Mafia non è agenzia di servizi a cui rivolgersi, rapporto è per sempre” (Di giovedì 29 aprile 2021) “Il monito che noi da tempo diamo ai nostri iscritti è che la Mafia non è un’agenzia di servizi, a cui rivolgersi per avere risolto un problema, perché il rapporto con la Mafia è per sempre”. Così Antonio Calabrò, vicepresidente Assolombarda, è intervenuto alla dodicesima edizione del Festival del lavoro, la manifestazione realizzata dai consulenti del lavoro, che anche quest’anno, in ottemperanza alle disposizioni per far fronte all’emergenza, si svolgerà in modalità online sul sito www.Festivaldellavoro.it. “Nel momento – spiega – in cui si entra in contatto con l’intermediario mafioso l’azienda è persa per sempre. Noi, invece, siamo sul mercato ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 29 aprile 2021) “Il monito che noi da tempo diamo ai nostri iscritti è che lanon è un’di, a cuiper avere risolto un problema, perché ilcon laè per”. Così Antonio, vicepresidente Assolombarda, è intervenuto alla dodicesima edizione deldel, la manifestazione realizzata dai consulenti del, che anche quest’anno, in ottemperanza alle disposizioni per far fronte all’emergenza, si svolgerà in modalità online sul sito www.del.it. “Nel momento – spiega – in cui si entra in contatto con l’intermediario mafioso l’azienda è persa per. Noi, invece, siamo sul mercato ...

Ultime Notizie dalla rete : Festival del "Vengo definito un gay omofobo ma ora sono gli etero i veri discriminati " ...che negli ultimi mesi l'hanno esposto a fortissime critiche da parte dei sostenitori a oltranza del ... " Mi esibivo con un gruppo di travestiti da tregenda e mi tiravano addosso i pomodori al Festival ...

Conte: M5S e Pd, coordinare sforzi per prossime Amministrative Lo ha affermato, in una intervista on line nel corso del Festival del Lavoro, l'ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rispondendo a una domanda sulla possibile alleanza M5S - Pd nelle prossime ...

Riparte IT.A.CÀ, la 13esima edizione del festival del turismo responsabile Altreconomia MotoGP, Brad Binder: “Le prime tre gare non sono andate come previsto” Brad Binder esprime il proprio parere alla vigilia del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale MotoGP 2021. Lo spettacolo è assicurato a Jerez de la Frontera, circuito che in via eccez ...

Cinema: nasce Cactus Festival, 28 corti giudicati dai bambini AOSTA, 29 APR - Dodici mila 576 alunni di 687 classi da tutte le 20 regioni italiane saranno i giudici della prima edizione del Cactus international children's and youth film festival, organizzato dal ...

