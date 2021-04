Ex terroristi tutti a casa: libertà vigilata in attesa del giudizio per l’estradizione (Di giovedì 29 aprile 2021) Potranno tornare tutti a casa, in Francia, entro stasera, 29 aprile, i 7 ex terroristi italiani fermati ieri della polizia francese e i due che si sono costituiti oggi (Luigi Bergamin e Raffaele Ventura) per i quali la giustizia francese dovrà esaminare l'eventualità dell'estradizione rientreranno tutti a casa questa sera L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 29 aprile 2021) Potranno tornare, in Francia, entro stasera, 29 aprile, i 7 exitaliani fermati ieri della polizia francese e i due che si sono costituiti oggi (Luigi Bergamin e Raffaele Ventura) per i quali la giustizia francese dovrà esaminare l'eventualità dell'estradizione rientrerannoquesta sera L'articolo proviene da Firenze Post.

