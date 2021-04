Epatite C, firmato decreto per screening nazionale gratuito (Di giovedì 29 aprile 2021) Epatite C, Speranza e Franco firmano il decreto per lo screening nazionale gratuito: stanziati 70 milioni di euro per il 2020-2021 – Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, hanno firmato il decreto per lo screening nazionale gratuito per il virus dell’Epatite C (HCV). Grazie alle risorse stanziate, pari a circa 70 milioni di euro per il biennio 2020-2021, il provvedimento – sottolinea il comunicato ministeriale – mira a migliorare la possibilità di diagnosi e trattamento precoce della malattia, nonché ad interrompere la circolazione del virus impedendo nuove infezioni. “Il decreto approvato oggi rappresenta uno strumento ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 29 aprile 2021)C, Speranza e Franco firmano ilper lo: stanziati 70 milioni di euro per il 2020-2021 – Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, hannoilper loper il virus dell’C (HCV). Grazie alle risorse stanziate, pari a circa 70 milioni di euro per il biennio 2020-2021, il provvedimento – sottolinea il comunicato ministeriale – mira a migliorare la possibilità di diagnosi e trattamento precoce della malattia, nonché ad interrompere la circolazione del virus impedendo nuove infezioni. “Ilapprovato oggi rappresenta uno strumento ...

