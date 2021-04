E’ morto Filippo Mondelli | campione del mondo nel 2018

(Di giovedì 29 aprile 2021) Lutto neldel canottaggio, che piange la scomparsa didelnelcon il quattro di coppia a Plovdiv. Il ventisettenne, che faceva parte in quota atleti del Consiglio Nazionale del Coni, aveva un osteosarcoma alla gamba sinistra. Ad annunciarne la scomparsa è stata proprio la Federazione Italiana Canottaggio attraverso una commovente lettera d`addio: "Nella sua vita è sempre stato un guerriero. È stato un ragazzo che ha lottato, gioito e goduto della vittoria più bella, il titolo mondiale sul quattro di coppia conquistato il 15 settembrea Plovdiv al termine di una gara perfetta. Uno spettacolo straordinario! Un risultato che doveva essere il preludio di altri traguardi sportivi ancora più importanti. E quindi il 31 agosto ...

Aveva solo 27 anni, e nonostante la malattia continuava ad avere speranza: purtroppo, però, ha perso la sua lotta contro il tumore . Èl'ex campione del mondo di canottaggioMondelli : lo annuncia la federcanottaggio. Campione del mondo con il 4 di coppia nel 2018, Mondelli faceva parte in quota atleti del Consiglio ...Mondelli, campione di canottaggio di Cernobbio, èoggi a soli 26 anni. Tra i canottieri più talentuosi degli ultimi anni, nel 2018 aveva vinto i campionati europei e mondiali riportando ...Lutto nel mondo del canottaggio, che piange la scomparsa di Filippo Mondelli, campione del mondo nel 2018 con il quattro di coppia a Plovdiv. Il ventisettenne, che faceva parte in quota atleti del Con ...(Adnkronos) - La più grande gioia sportiva per Mondelli arriva il 15 settembre 2018 a Plovdiv con la medaglia d'oro iridata nel 4 di coppia. Il 31 agosto 2019 è ancora il canottiere comasco, con il su ...