Dritto e Rovescio | anticipazioni e ospiti di oggi | 29 aprile 2021

(Di giovedì 29 aprile 2021) Questa sera, giovedì 29, alle ore 21,25 su Rete 4 torna, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti. Ma di cosa si parlerà? Quali sono gli? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.Al centro del nuovo appuntamento con, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, tanti temi d’attualità. Il conduttore intervisterà il leader della Lega Matteo Salvini. Tra i temi affrontati, il programma per le graduali riaperture avviato lo scorso 26, la spaccatura all’interno della ...

Advertising

TonusAldo : RT @Lega_Senato: TV > Rete 4 | Matteo Salvini, Leader della Lega - Senatore > GIOVEDÌ 29 APRILE | ore 21:30 | 'Dritto e Rovescio' | Hashtag… - TonusAldo : RT @LegaSalvini: TV > Rete 4 | Matteo Salvini, Leader della Lega - Senatore > GIOVEDÌ 29 APRILE | ore 21:30 | 'Dritto e Rovescio' | Hashtag… - FPALATUCCI : AGASSI, DRITTO E ROVESCIO Leggila su SN4IFUN - ST09972061 : RT @LegaSalvini: TV > Rete 4 | Matteo Salvini, Leader della Lega - Senatore > GIOVEDÌ 29 APRILE | ore 21:30 | 'Dritto e Rovescio' | Hashtag… - rinaldodinino : RT @Noiconsalvini: TV > Rete 4 | Matteo Salvini, Leader della Lega - Senatore > GIOVEDÌ 29 APRILE | ore 21:30 | 'Dritto e Rovescio' | Hasht… -

Ultime Notizie dalla rete : Dritto Rovescio

Torna in prima serata su Rete 4 "", il programma di approfondimento e di inchiesta condotto da Paolo Del Debbio. Nel corso della puntata in onda stasera, giovedì 29 aprile 2021, il leader della Lega Matteo Salvini ...Questa sera, giovedì 29 Aprile, in diretta televisiva su Rete4, nella trasmissione di prima serata "" condotta da Paolo Del Debbio, parteciperà il Presidente di Confcommercio Elba Franca Rosso accompagnata da alcuni imprenditori elbani; l'argomento trattato sarà il passaporto ...Torna in prima serata su Rete 4 “Dritto e rovescio”, il programma di approfondimento e di inchiesta condotto da Paolo Del Debbio. Nel corso della puntata in onda stasera, giovedì 29 aprile 2021, il le ...Dritto e Rovescio . Stasera, giovedì 29 aprile , su Rete 4 nuova puntata del talk Mediaset condotto da Paolo Del Debbio . Matteo ...