Coronavirus, 14.320 nuovi casi con 330.075 tamponi. Altri 288 morti. Netto calo dei ricoverati: 509 in meno nelle ultime 24 ore (Di giovedì 29 aprile 2021) Sono 14.320 i nuovi casi di infezione da Sars-Cov-2 rintracciati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 330.075 tamponi processati, di cui 143.784 test antigenici rapidi. L’incidenza quindi è del 4,3%. I decessi in un giorno sono stati 288. Negli ospedali si registra un Netto calo dei ricoverati: 509 posti letto in meno occupati in area medica e 71 nelle terapie intensive, dove si sono registrati 129 ingressi. Nei primi quattro giorni della settimana sono stati 46.553 i contagi accertati, un calo attorno al 10% rispetto ai 50.832 registrati tra lunedì e giovedì della settimana precedente e oltre 10mila in meno dei 56.378 di due settimane fa. Articolo in aggiornamento L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) Sono 14.320 idi infezione da Sars-Cov-2 rintracciati in Italia24 ore a fronte di 330.075processati, di cui 143.784 test antigenici rapidi. L’incidenza quindi è del 4,3%. I decessi in un giorno sono stati 288. Negli ospedali si registra undei: 509 posti letto inoccupati in area medica e 71terapie intensive, dove si sono registrati 129 ingressi. Nei primi quattro giorni della settimana sono stati 46.553 i contagi accertati, unattorno al 10% rispetto ai 50.832 registrati tra lunedì e giovedì della settimana precedente e oltre 10mila indei 56.378 di due settimane fa. Articolo in aggiornamento L'articolo ...

