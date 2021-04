Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo: “Ho provato a mascherare ma ora devo salvaguardare la mia persona”. La confessione inaspettata (Di giovedì 29 aprile 2021) Prima il gossip sulla loro rottura, poi lei ha cercato di chiarire ma ora la confessione: Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo non sono più fidanzati. Lo ha scritto la stessa influencer napoletana su Instagram: “Ho provato a mascherare quanto più potevo per non alimentare gossip, ma mi trovo in una situazione in cui sono costretta a ‘salvaguardare la mia persona’ e vi dico che non ho più alcun tipo di relazione. Vi prego quindi di non inoltrarmi cose compiute dall’altra persona perché proprio in questo momento non sta mancando di rispetto a nessuno”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) Prima il gossip sulla loro rottura, poi lei ha cercato di chiarire ma ora lanon sono più fidanzati. Lo ha scritto la stessa influencer napoletana su Instagram: “Hoquanto più potevo per non alimentare gossip, ma mi trovo in una situazione in cui sono costretta a ‘la mia’ e vi dico che non ho più alcun tipo di relazione. Vi prego quindi di non inoltrarmi cose compiute dall’altraperché proprio in questo momento non sta mancando di rispetto a nessuno”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

romatheist : @psbrdx più che altro mi ha colpito chiara nasti che pubblicamente si dissocia da Zaniolo, magari lei sa cosa succe… - romatheist : @Hipsteropoli ma poi quanto può essere coglione uno? fidanzato con chiara nasti e di notte fa chiamate con ragazzin… - ElisaDiGiacomo : Chiara Nasti si è lasciata con Nicolò Zaniolo: 'Non ho più nessun tipo di relazione' - antifoso : @coldblackarrow Considerato che la relazione di chiara nasti con zaniolo è finita cnhe per causa sua non mi meraviglio - MondoTV241 : Chiara Nasti conferma la fine della sua storia con Nicolò Zaniolo: 'Non ho più nessun tipo di relazione.'… -