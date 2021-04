Caravan: il cortometraggio per l’album IRA (Di giovedì 29 aprile 2021) Il 14 maggio uscirà IRA, l’album di IOsonouncane. Per celebrare e introdurre il disco, la Nexo Digital ha pensato a un cortometraggio: Caravan. Cos’è Caravan? Caravan è un cortometraggio che introdurrà nato dalla collaborazione fra IOsonouncane e i registi Alberto Gottardo e Francesca Sironi. Il film è visibile da ieri su Nexo+ e racconta un momento specifico nel lungo percorso di lavorazione del disco. Le immagini che compongono le sequenze mostrano le sessioni di registrazione dell’album, filmate nel corso di due anni. Questo album rappresenta traguardo per IOsonounacane, che arriva a questo punto dopo una lunga gavetta. Il cantautore di origini sarde comincia nel 2000 questa sua passione a tempo indeterminato, che vede un primo EP dal titolo “Risvegli” nel ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 29 aprile 2021) Il 14 maggio uscirà IRA,di IOsonouncane. Per celebrare e introdurre il disco, la Nexo Digital ha pensato a un. Cos’èè unche introdurrà nato dalla collaborazione fra IOsonouncane e i registi Alberto Gottardo e Francesca Sironi. Il film è visibile da ieri su Nexo+ e racconta un momento specifico nel lungo percorso di lavorazione del disco. Le immagini che compongono le sequenze mostrano le sessioni di registrazione del, filmate nel corso di due anni. Questo album rappresenta traguardo per IOsonounacane, che arriva a questo punto dopo una lunga gavetta. Il cantautore di origini sarde comincia nel 2000 questa sua passione a tempo indeterminato, che vede un primo EP dal titolo “Risvegli” nel ...

Advertising

trovarobato : RT @SirFr: Oggi esce #Caravan - Un cortometraggio nato dalla collaborazione fra noi (@albegottardo e me) e @IOSONOUNCANE È un lavoro diffic… - Lostingroove : Debutta oggi, 28 aprile, in esclusiva su Nexo+, Caravan, il cortometraggio che nasce dalla collaborazione fra Ioson… - albegottardo : RT @SirFr: Oggi esce #Caravan - Un cortometraggio nato dalla collaborazione fra noi (@albegottardo e me) e @IOSONOUNCANE È un lavoro diffic… - Nexo_Digital : RT @SMSNEWSOFFICIAL: Debutta il 28 aprile, in esclusiva su Nexo+, Caravan, il cortometraggio che nasce dalla collaborazione fra Iosonouncan… - Nexo_Digital : RT @SAonlinemag: In streaming un cortometraggio sulla lavorazione di “IRA” @IOSONOUNCANE #caravan #ira -