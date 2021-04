Canelo Alvarez | “Hanno rapito mio fratello | ho dovuto trattare per il rilascio” Il racconto shock del Campione del Mondo

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 aprile 2021)si sta preparando per affrontare Billy Joe Saunders in uno degli incontri di boxe più attesi di questa prima parte di stagione. L’appuntamento è per sabato 8 maggio, quando il messicnao salirà sul ring di Arlington (USA) per incrociare i guantoni col fortissimo britannico. Si tratta di un confronto valido per la riunificazione delle cinture iridate:è l’attualedelWBA e WBC dei supermedi, mentre il suo avversario è il detentore del titolo WBO. Il 30enne ha rilasciato un’intervista a In Depth, il podcast del giornalista Graham Bensinger. A fare notizia non sono state le dichiarazioni in avvicinamento alla contesa contro Saunders, ma ilriguardo al rapimento del...