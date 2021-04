Calciomercato Lazio | si replica il colpo Reina? Obiettivo Ribery

(Di giovedì 29 aprile 2021) Lasta già preparando le strategie di mercato per la prossima estate: nel mirino di Igli Tare è finitoContinuano ad arrivare voci di mercato per lain queste giornate: la stagione ancora deve terminare, ma il club di Claudio Lotito sta già pensando ai rinforzi per il prossimo anno. Infatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il ds Igli Tare avrebbe segnato sul proprio taccuino il nome di una vecchia gloria. Si tratta di Franck, jolly offensivo classe 1983, attualmente in forza alla Fiorentina. Il presidente della Viola Rocco Commisso avrebbe offerto al giocatore il rinnovo di contratto, ma a prezzi ribassati. Per questo, i biancocelesti avrebbero preso informazioni su di lui per un possibilealla Pepe, per dare maggior qualità ed ...

Advertising

TranfersC : RT @guru_mercato: Pochi minuti fa sono venuto a conoscenza di grosse novità sul fronte #Romagnoli - #Lazio. A 10 retweet pubblico le novità… - AquilottoEddy : Tare: 'È fondamentale ringiovanire' I giornalisti: 'Ribery 38 anni' E io dovrei pure crederci ??????????????????????????????????????????… - LALAZIOMIA : GdS | La Lazio guarda in casa viola, ecco il nome sul taccuino di Tare - Ftbnews24 : #Calciomercato Lazio, Ribery in scadenza: Tare ci pensa #Lazio verso #LazioMilan #SerieA - itsAlset : RT @guru_mercato: Pochi minuti fa sono venuto a conoscenza di grosse novità sul fronte #Romagnoli - #Lazio. A 10 retweet pubblico le novità… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Lazio

Al momento passi ufficiali non sono ancora stati fatti, ma intanto laha già iniziato a sondare il terreno per capire se ci sono le possibilità di centrare il colpo.2020 - 2021 ...PATTO PER LA CHAMPIONS - All'interno dello spogliatoio è emersa tutta la delusione per aver fallito due impegni delicati come quelli contro Sassuolo e. I giocatori sono i primi a non voler ...Salvezze clamorose Serie A: quali sono le salvezze più incredibili mai conquistate nel nostro calcio? Ecco la nostra "Top 5" ...Igli Tare ha segnati da tempo sul proprio taccuino due nomi per il centrocampo/attacco della Lazio, sarà la prossima l'estate giusta per accaparrarseli?