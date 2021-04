Calciomercato, dall’Inghilterra: pronta maxi-offerta del Chelsea per Lukaku (Di giovedì 29 aprile 2021) Dopo lo Scudetto, ormai solo questione di tempo, l’Inter dovrà pensare a respingere gli attacchi per i propri pezzi da 90. A partire da Romelu Lukaku, uno dei perni, se non il perno principale, della squadra di Conte. Secondo quanto riportato dal Sun, infatti, il Chelsea sarebbe pronto ad una maxi-offerta da circa 90 milioni di sterline per il ritorno del gigante belga. I londinesi stanno infatti cercando insistentemente una nuova prima punta imponente per la prossima stagione, e Lukaku sembrerebbe un obiettivo più alla portata rispetto a Haaland, altro nome accostato nelle scorse settimane ai Blues. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 29 aprile 2021) Dopo lo Scudetto, ormai solo questione di tempo, l’Inter dovrà pensare a respingere gli attacchi per i propri pezzi da 90. A partire da Romelu, uno dei perni, se non il perno principale, della squadra di Conte. Secondo quanto riportato dal Sun, infatti, ilsarebbe pronto ad unada circa 90 milioni di sterline per il ritorno del gigante belga. I londinesi stanno infatti cercando insistentemente una nuova prima punta imponente per la prossima stagione, esembrerebbe un obiettivo più alla portata rispetto a Haaland, altro nome accostato nelle scorse settimane ai Blues. SportFace.

