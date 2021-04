Calciomercato Atalanta: il Leicester piomba su Gosens. Le ultime (Di giovedì 29 aprile 2021) Il Leicester continua a guardare con interesse in casa Atalanta: occhi puntati su Robin Gosens. Tutti gli aggiornamenti Il Leicester guarda con interesse in casa Atalanta. Nella scorsa sessione di Calciomercato estiva, le Foxes hanno strappato a Gasperini Castagne, uno degli interpreti più fedeli del gioco intenso sulle fasce del tecnico di Grugliasco. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Leicester avrebbe messo nel mirino Robin Gosens: il tedesco ora sarebbe la prima scelta per il ruolo di esterno sinistro. Gosens è stato accostato anche alla Juventus. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 aprile 2021) Ilcontinua a guardare con interesse in casa: occhi puntati su Robin. Tutti gli aggiornamenti Ilguarda con interesse in casa. Nella scorsa sessione diestiva, le Foxes hanno strappato a Gasperini Castagne, uno degli interpreti più fedeli del gioco intenso sulle fasce del tecnico di Grugliasco. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, ilavrebbe messo nel mirino Robin: il tedesco ora sarebbe la prima scelta per il ruolo di esterno sinistro.è stato accostato anche alla Juventus. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Atalanta Atalanta al lavoro in vista del Sassuolo: variazione alla vigilia Il canale ufficiale Atalanta.i t fa sapere che domani, venerdì 30 aprile, la preparazione proseguirà con un allenamento al pomeriggio, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse. Il tecnico di ...

Atalanta, su Gosens irrompe il Leicester: trattativa in corso, la cifra richiesta per chiudere Le indiscrezioni inglesi trovano conferme secondo le verifiche fatte da Calciomercato.com: le Foxes sono in trattativa con l'esterno tedesco dell'Atalanta da qualche settimana. SERVONO 25 MILIONI DI ...

