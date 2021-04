Bergamin si è costituito a Parigi. Ecco chi è l’ex terrorista rosso dei Pac (quelli di Battisti) (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr – Luigi Bergamin, uno dei tre ex terroristi rossi in fuga dopo l’ondata di arresti di ieri mattina in Francia, si è presentato al palazzo di giustizia di Parigi assieme al suo avvocato per costituirsi. A dare la notizia è l‘Ansa. Restano ancora in fuga Raffaele Ventura e Maurizio Di Marzio. Bergamin, ex membro dei Pac-Proletari armati per il comunismo, deve scontare una pena di 16 anni e 11 mesi di reclusione. E’ lui l’ideatore dell’omicidio del maresciallo Antonio Santoro, capo degli agenti di polizia penitenziaria ucciso a Udine il 6 giugno 1978 da Cesare Battisti. Ecco chi è Bergamin: da Prima Linea ai Pac L’8 aprile per Bergamin sarebbe scattata la prescrizione, ma i termini sono stati interrotti dal magistrato di sorveglianza milanese Gloria ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr – Luigi, uno dei tre ex terroristi rossi in fuga dopo l’ondata di arresti di ieri mattina in Francia, si è presentato al palazzo di giustizia diassieme al suo avvocato per costituirsi. A dare la notizia è l‘Ansa. Restano ancora in fuga Raffaele Ventura e Maurizio Di Marzio., ex membro dei Pac-Proletari armati per il comunismo, deve scontare una pena di 16 anni e 11 mesi di reclusione. E’ lui l’ideatore dell’omicidio del maresciallo Antonio Santoro, capo degli agenti di polizia penitenziaria ucciso a Udine il 6 giugno 1978 da Cesarechi è: da Prima Linea ai Pac L’8 aprile persarebbe scattata la prescrizione, ma i termini sono stati interrotti dal magistrato di sorveglianza milanese Gloria ...

