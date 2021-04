Barcellona | all’asta le scarpe da record di Messi | ricavato in beneficenza

Leggi su sportface

(Di giovedì 29 aprile 2021)gli scarpini con cui Lionelha segnato ildi gol con una sola maglia. L’argentino del, infatti, con il gol al Valladolid lo scorso 22 dicembre ha superato Pelè in questa speciale classifica, arrivando a quota 644 reti. L’asta per le, donate daal Museo Nazionale d’Arte della Catalogna, si terrà online sul sito christies.com e si chiuderà nella giornata di domani, 30 aprile, alle ore 15. L’interòdell’asta verrà poi donato all’Arts and Health Project del Vall Hebron University Hospital di. Queste le parole dell’argentino nel commentare l’asta: ”Il raggiungimento deldi 644 gol per lo stesso club mi ha reso molto felice, ma la cosa più importante è poter restituire ...