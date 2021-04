Ascolti tv 28 aprile digital e pay | Psg-City fa il record estere su Sky Effetto Rocco per Name The tune

(Di giovedì 29 aprile 2021)Tv gruppi: altre Rai 6,6% nell’intera giornata e 6% in prima serata; altre Mediaset 7,6% e 8,1% Il calcio della Champions League al meglio delle proprie prestazioni in chiaro in questa stagione, alla sera – mercoledì 28– in esclusiva sulla pay. Psg- Manchsteralle 21.00 ha avuto 1,267milioni di e spettatori e il 4,9% su Sky. Nei quarti la bellissima Bayern Monaco- Paris Saint Germain aveva avuto 570mila spettatori con il 2,1%. Psg-Barcellona, terminata uno a uno e con la qualificazione del team francese pieno di italiani, aveva avuto 574mila spettatori ed il 2,2%. Ma ecco la top ten corretta, squadre italiane comprese: PSG-va all’ottavo posto Porto-Juventus (17/2): 1 milione 873 mila spettatori medi, share 7,3% Juventus-Porto (9/3): 1 milione 514 mila spettatori medi, share ...

Giovedì 29 aprile in prima serata su Canale 5, tredicesimo appuntamento con "L'Isola dei Famosi", il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia.