Ajax | omaggio a Bob Marley | la terza maglia è per il re del raggae – FOTO

L'Ajax ha deciso di celebrare i 40 anni dalla scomparsa di Bob Marley con una terza maglia speciale: scopriamo il motivo e le anticipazioni della divisa. Il figlio di Bob Marley, Ky-Maney, allo stadio con la maglia dell'Ajax (Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)A 40 anni dalla morte di Bob Marley, l'Ajax ha deciso di creare la terza maglia della prossima stagione in suo onore. La divisa sarà ufficialmente lanciata martedì 11 maggio, giorno della scomparsa del mito del raggae. Secondo le indiscrezioni si tratta di una maglia nera con dettagli in colore rosso, giallo e verde, in riferimento alla cultura rastafariana. Sia il colletto che le tre stelle dello ...

