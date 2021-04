A Palermo taxi gratis per over 80 che vanno nei centri di vaccinazione (Di giovedì 29 aprile 2021) Palermo (ITALPRESS) – Una corsa gratis in taxi per tutti gli ultraottantenni soli che devono raggiungere i centri di vaccinazione Covid-19. E’ l’opportunità che dal 1° maggio viene offerta ai residenti del comune di Palermo dalla Fondazione ANIA attraverso il progetto “Ti accompagno io”, realizzato con la collaborazione della Cooperativa Radio taxi Trinacria, dell’Associazione Indagini3, della Fondazione Univerde e il patrocinio del Comune di Palermo.Le persone che hanno più di 80 anni e non possono contare su nessuno che le accompagni a effettuare il vaccino contro il Covid-19, non dovranno far altro che telefonare al numero 091-6878 e richiedere un taxi facendo presente di essere un ultraottantenne solo/a che deve raggiungere un ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 29 aprile 2021)(ITALPRESS) – Una corsainper tutti gli ultraottantenni soli che devono raggiungere idiCovid-19. E’ l’opportunità che dal 1° maggio viene offerta ai residenti del comune didalla Fondazione ANIA attraverso il progetto “Ti accompagno io”, realizzato con la collaborazione della Cooperativa RadioTrinacria, dell’Associazione Indagini3, della Fondazione Univerde e il patrocinio del Comune di.Le persone che hanno più di 80 anni e non possono contare su nessuno che le accompagni a effettuare il vaccino contro il Covid-19, non dovranno far altro che telefonare al numero 091-6878 e richiedere unfacendo presente di essere un ultraottantenne solo/a che deve raggiungere un ...

