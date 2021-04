Variante indiana, a Latina 300 indiani rientrati prima stop voli (Di mercoledì 28 aprile 2021) Variante indiana: nel Lazio l'azione di screening nella comunità Sikh che risiede e lavora nella provincia di Latina continua, ma si pone il problema di chi è rientrato dall'India prima dello stop ai ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 aprile 2021): nel Lazio l'azione di screening nella comunità Sikh che risiede e lavora nella provincia dicontinua, ma si pone il problema di chi è rientrato dall'Indiadelloai ...

