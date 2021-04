Vangelo di mercoledì 28 aprile: riflessione di Paolo de La Luce di Maria – Video (Di mercoledì 28 aprile 2021) Che il Signore ci doni la capacità di essere consapevoli del nostro essere cristiani e testimoni di questa Luce Riflessioni di Paolo de La Luce di Maria Io credo che oggi il Vangelo dà a tutti una grande conferma: ciò che Gesù ha fatto lo ha fatto per volontà superiore. Quasi si sta togliendo una L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 28 aprile 2021) Che il Signore ci doni la capacità di essere consapevoli del nostro essere cristiani e testimoni di questaRiflessioni dide LadiIo credo che oggi ildà a tutti una grande conferma: ciò che Gesù ha fatto lo ha fatto per volontà superiore. Quasi si sta togliendo una L'articolo proviene da Ladi

Advertising

KattInForma : Vangelo di mercoledì 28 aprile: riflessione di Paolo de La Luce di Maria – Video - FilomenaGallo55 : RT @domenicosaretto: No, non è il momento di parlare di Dio (ma neanche solo di virus)! Il Vangelo di oggi, e una micro omelia ispiratami d… - Annuccell : RT @domenicosaretto: No, non è il momento di parlare di Dio (ma neanche solo di virus)! Il Vangelo di oggi, e una micro omelia ispiratami d… - dpv_ReginaPace1 : #Vangelo del Giorno: Mercoledì 28 Aprile: Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 12, 44-50 - alessan077711 : Letture e Vangelo del giorno - Mercoledì 28 Aprile 2021 Audio letture de... -

Ultime Notizie dalla rete : Vangelo mercoledì "Padre Emidio, il frate con il cuore pieno di Dio che non dava soluzioni ma offriva semi" ... profonda e completa su Gesù…occorre avere un grosso radar su noi stessi che se ti allontani dal Vangelo dica: Alt! Fermati'. Proprio ieri Papa Francesco,all'udienza del mercoledì, richiamava ...

Tutti gli eventi di maggio in onore della Vergine Maria a 500 anni dalle apparizioni a Cussanio ... anziani e giovani che abitate la città non lasciate ai margini della vostra vista il Vangelo di ... Antonio Baligio " Levaldigi Mercoledì 5 ore 17.00 presentazione del libro "Miracolo a Cussanio" di ...

La rivoluzione più grande | Il Vangelo di oggi Mercoledì 28 Aprile 2021 MeteoWeek ... profonda e completa su Gesù…occorre avere un grosso radar su noi stessi che se ti allontani daldica: Alt! Fermati'. Proprio ieri Papa Francesco,all'udienza del, richiamava ...... anziani e giovani che abitate la città non lasciate ai margini della vostra vista ildi ... Antonio Baligio " Levaldigi5 ore 17.00 presentazione del libro "Miracolo a Cussanio" di ...