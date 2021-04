Valentina Cenni e suo marito Stefano Bollani | ci siano sposati 3 volte

Leggi su puglia24news

(Di mercoledì 28 aprile 2021)e suosono una coppia molto interessante che sta conquistando il pubblico. La coppia di coniugi conduce il programma Via Dei Matti numero 0, che va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Rai Tre. Il programma musicale è molto seguito e sta riscuotendo un enorme successo, ma purtroppo è giunto all’ultima settimana di messa in onda ed in molti stanno chiedendo che il programma continui.e suosi sonotre, ecco le parole della moglie: ” Ci siamotre, una in Brasile, dove andiamo spesso con uno sciamano e altre due in Romagna nello stesso ...