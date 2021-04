“Una disavventura che ti cambia profondamente”: Carlo Conti e l’esperienza covid (Di mercoledì 28 aprile 2021) Carlo Conti torna a parlare della disavventura avuta con il covid e spiega quanto possa essere segnante questa malattia. Il conduttore di Top Dieci, Carlo Conti, è uno dei protagonisti indiscussi della televisione italiana. Lo scorso ottobre, lui che è uno stacanovista, si è dovuto fermare perché risultato positivo ad un tampone. Inizialmente il covid si è manifestato come asintomatico e sembrava che potesse cavarsela senza troppe complicazioni, ma poi il suo stato di salute è peggiorato drasticamente ed è stato necessario il ricovero all’ospedale Careggi di Firenze. Per fortuna tutto è andato per il meglio ed oggi Carlo è tornato a fare ciò che ama e per cui viene amato. Quell’esperienza, però, non l’ha dimenticata e ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 28 aprile 2021)torna a parlare dellaavuta con ile spiega quanto possa essere segnante questa malattia. Il conduttore di Top Dieci,, è uno dei protagonisti indiscussi della televisione italiana. Lo scorso ottobre, lui che è uno stacanovista, si è dovuto fermare perché risultato positivo ad un tampone. Inizialmente ilsi è manifestato come asintomatico e sembrava che potesse cavarsela senza troppe complicazioni, ma poi il suo stato di salute è peggiorato drasticamente ed è stato necessario il ricovero all’ospedale Careggi di Firenze. Per fortuna tutto è andato per il meglio ed oggiè tornato a fare ciò che ama e per cui viene amato. Quel, però, non l’ha dimenticata e ...

