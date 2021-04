Ulisse – Il piacere della scoperta, stasera: “Sei Regine per Enrico VIII” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Torna con un nuovo ciclo di puntate Ulisse-Il piacere della scoperta, il programma di divulgazione di Raiuno condotto da Alberto Angela. La nuova stagione propone quattro puntate e uno Speciale dedicato all’ambiente con la partecipazione di Piero Angela. La seconda puntata, in onda il 28 aprile 2021 alle 21:25, ha come titolo “Sei Regine per Enrico VIII. Un’epidemia, non troppo diversa da quella che stiamo vivendo, ha tenuto separati per un lungo periodo il re Enrico VIII d’Inghilterra e Anna Bolena, all’epoca sua amante. Durante la puntata, Angela mostrerà le lettere autografe del re, custodite nella Biblioteca Apostolica Vaticana, che raccontano dettagliatamente la vita dei due amanti durante una delle ondate della ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 28 aprile 2021) Torna con un nuovo ciclo di puntate-Il, il programma di divulgazione di Raiuno condotto da Alberto Angela. La nuova stagione propone quattro puntate e uno Speciale dedicato all’ambiente con la partecipazione di Piero Angela. La seconda puntata, in onda il 28 aprile 2021 alle 21:25, ha come titolo “Seiper. Un’epidemia, non troppo diversa da quella che stiamo vivendo, ha tenuto separati per un lungo periodo il red’Inghilterra e Anna Bolena, all’epoca sua amante. Durante la puntata, Angela mostrerà le lettere autografe del re, custodite nella Biblioteca Apostolica Vaticana, che raccontano dettagliatamente la vita dei due amanti durante una delle ondate...

