The Last of Us 3, gli ultimi aggiornamenti sul nuovo capitolo della saga (Di mercoledì 28 aprile 2021) Da Neil Druckmann arrivano aggiornamenti su The Last of Us 3 e in particolare sulla 'storia' del terzo capitolo che sarebbe già stata scritta. Dopo il grande successo del videogioco The Last of Us nel 2013, Naughty Dog ha impiegato 7 anni prima di dare ai giocatori un secondo capitolo. Ce ne vorranno altrettanti per un terzo? E soprattutto... Vi sarà un terzo capitolo della saga? A rispondere a queste domande è Neil Druckmann, autore del videogioco, che ai microfoni del podcast Script Apart (via IGN) ha affermato in merito: "Non so quanto voglio rivelare... Halley Gross co-sceneggiatrice del progetto e io abbiamo buttato giù una outline per la storia del gioco che non stiamo realizzando, ma che speriamo in futuro possa vedere la … Leggi su movieplayer (Di mercoledì 28 aprile 2021) Da Neil Druckmann arrivanosu Theof Us 3 e in particolare sulla 'storia' del terzoche sarebbe già stata scritta. Dopo il grande successo del videogioco Theof Us nel 2013, Naughty Dog ha impiegato 7 anni prima di dare ai giocatori un secondo. Ce ne vorranno altrettanti per un terzo? E soprattutto... Vi sarà un terzo? A rispondere a queste domande è Neil Druckmann, autore del videogioco, che ai microfoni del podcast Script Apart (via IGN) ha affermato in merito: "Non so quanto voglio rivelare... Halley Gross co-sceneggiatrice del progetto e io abbiamo buttato giù una outline per la storia del gioco che non stiamo realizzando, ma che speriamo in futuro possa vedere la …

Advertising

hyxcnth_39 : The last mails jsjsjjsjsjs ???? - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Last of Us 3, gli ultimi aggiornamenti sul nuovo capitolo della saga - tuttoteKit : The Last of Us Parte 3: Druckmann ha già qualche idea! #NaughtyDog #NeilDruckmann #TheLastOfUsPartIII #tuttotek - radiocafoscari : RT @CaRezzonico: RIAPRIAMO- WE ARE OPEN AGAIN Da venerdì 30 aprile il Museo è aperto al pubblico, dal venerdì alla domenica dalle 11.00 all… - Vittorino1806 : Oggi è stato annunciato che Walton Goggins, Omar Miller, Marsha Stephanie Blake, Damon Gupton e Cynthia Kaye McWill… -