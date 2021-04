Terroristi arrestati in Francia, Tajani: “Giusta decisione, Italia non è dittatura” (Di mercoledì 28 aprile 2021) L’arresto di sette Italiani ex appartenenti all’eversione di sinistra da parte delle autorità francesi “è giusto, è quello che chiedevamo. L’Italia è un Paese democratico, non una dittatura”. A dirlo all’Adnkronos è Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia e presidente della commissione Affari Costituzionali del Parlamento Europeo. La Francia, osserva Tajani, “ha sempre difeso la libertà di opinione, ma un conto è la libertà di opinione, i perseguitati dal fascismo e un altro conto sono i Terroristi. Non è che un perseguitato politico può confondersi con un terrorista”. Per Tajani, il governo di unità nazionale e l’aumentato peso dell’Italia in Europa potrebbero aver contribuito a questa evoluzione nelle ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 28 aprile 2021) L’arresto di setteni ex appartenenti all’eversione di sinistra da parte delle autorità francesi “è giusto, è quello che chiedevamo. L’è un Paese democratico, non una”. A dirlo all’Adnkronos è Antonio, vicepresidente di Forzae presidente della commissione Affari Costituzionali del Parlamento Europeo. La, osserva, “ha sempre difeso la libertà di opinione, ma un conto è la libertà di opinione, i perseguitati dal fascismo e un altro conto sono i. Non è che un perseguitato politico può confondersi con un terrorista”. Per, il governo di unità nazionale e l’aumentato peso dell’in Europa potrebbero aver contribuito a questa evoluzione nelle ...

