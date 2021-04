Terrorismo: Procura, tutti i presupposti arresto Manenti (Di mercoledì 28 aprile 2021) "Non c'erano motivi per non eseguire il mandato d'arresto" per Narciso Manenti, l'ex appartenente ai Nuclei armati Contropotere territoriale e la Procura di Bergamo "ha lavorato per dimostrarlo". Lo ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 aprile 2021) "Non c'erano motivi per non eseguire il mandato d'" per Narciso, l'ex appartenente ai Nuclei armati Contropotere territoriale e ladi Bergamo "ha lavorato per dimostrarlo". Lo ...

Ultime Notizie dalla rete : Terrorismo Procura Terrorismo: Procura, tutti i presupposti arresto Manenti Sposato dall'85 con una cittadina francese, su di lui pendevano un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Bergamo nell'86 e un mandato di cattura europeo che sarebbe scaduto il 6 luglio del ...

Arrestati a Parigi 7 ex terroristi rossi su richiesta dell'Italia. Tre in fuga I dieci sono accusati di atti di terrorismo risalenti agli anni '70 e '80. Chi sono gli arrestati ... La presidenza sottolinea che Macron ha deciso di 'trasmettere alla Procura i 10 nomi sulla base di ...

Brigate rosse, sette ex membri arrestati in Francia: tre sono in fuga I dieci brigatisti, individuati sul territorio francese, sono tutti accusati di atti di terrorismo risalenti al periodo tra gli anni '60 e '70: ecco chi sono ...

