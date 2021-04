"Su una pandemia, non si fa". Speranza lo ha detto davvero: come si copre di ridicolo al Senato (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tre mozioni di sfiducia, tutte e tre respinte. Si parla di Roberto Speranza, che resta al suo posto, quello di ministro della Sanità. "No" alla sfiducia anche di Lega e Matteo Salvini. Ma il leader, a caldissimo e subito dopo il voto, ha detto chiaro e tondo che preferirebbe Pierpaolo Sileri al dicastero: "Tutta la vita", ha tagliato corto Salvini. Insomma, la guerra al ministro non è certo finita. E su Speranza, inoltre, incombono le inchieste della procura di Bergamo sulla mancata zona rossa ad Alzano e Nembro, agli albori del coronavirus in Italia. E ancora, nell'ambito della stessa inchiesta, i dubbi, man mano crescenti, circa il mancato aggiornamento del piano pandemico e i dubbi relativi al ruolo dell'Oms nel coprire la vicenda. Insomma, l'esponente di Leu ha parecchie gatte da pelare. Moltissimi fronti sul quale presto ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tre mozioni di sfiducia, tutte e tre respinte. Si parla di Roberto, che resta al suo posto, quello di ministro della Sanità. "No" alla sfiducia anche di Lega e Matteo Salvini. Ma il leader, a caldissimo e subito dopo il voto, hachiaro e tondo che preferirebbe Pierpaolo Sileri al dicastero: "Tutta la vita", ha tagliato corto Salvini. Insomma, la guerra al ministro non è certo finita. E su, inoltre, incombono le inchieste della procura di Bergamo sulla mancata zona rossa ad Alzano e Nembro, agli albori del coronavirus in Italia. E ancora, nell'ambito della stessa inchiesta, i dubbi, man mano crescenti, circa il mancato aggiornamento del piano pandemico e i dubbi relativi al ruolo dell'Oms nel coprire la vicenda. Insomma, l'esponente di Leu ha parecchie gatte da pelare. Moltissimi fronti sul quale presto ...

Ultime Notizie dalla rete : una pandemia Variante indiana del Covid, allarme per i voli da Nuova Delhi. In Italia 120mila morti ... sta finendo la legna per bruciare i corpi Il nuovo fronte dell emergenza arriva nel giorno in cui l'Italia supera i 120mila morti ufficiali per la pandemia , una cifra inimmaginabile per quasi tutti ...

Lamorgese: Fornaro, su reiscrizione all'anagrafe irreperibili serve circolare Sono sempre più le persone che sono cancellate dall'anagrafe comunale. Una situazione che accade alle persone con fragilità economica o ai migranti. La pandemia ha ulteriormente intensificato questo fenomeno e negli ultimi mesi queste situazioni si sono moltiplicate, ...

Covid, la difesa di Speranza: da noi manuale contro la pandemia. Sfiducia bocciata IL GIORNO Post Pandemia: quali manager per il successo delle imprese Quali sono i settori che hanno meno subito la condizione pandemica? Abbiamo assistito a una decrescita globale del mercato, anche se alcuni settori hanno tenuto di più e altri hanno addirittura avuto ...

Allarme dell'Oms Americhe, 'la pandemia qui sta accelerando' (ANSA) - ROMA, 28 APR - La pandemia nelle Americhe accelera. L'avvertimento arriva dall'ufficio regionale dell'Oms. "La nostra regione è ancora sotto la morsa di questa pandemia, in diversi paesi del ...

