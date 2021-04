Stella Egitto | chi è il marito?

(Di mercoledì 28 aprile 2021), attrice già piuttosto affermata, attiva sia in televisione che al cinema, è parte del cast della miniserie sviluppata su sei episodi Buongiorno, mamma!, dove interpreta Maurizia.ha esordito sul piccolo e grande schermo una decina di anni fa, dopo una “gavetta” in svariate compagnie teatrali: qui ha affinato le proprie capacità recitative mettendo in luce una certa versatilità., figlia di genitori divorziati, non ha nascosto il desiderio di mettere su famiglia ed avere anche dei figli: ha infatti rivelato di avere un istinto materno decisamente sviluppato. Nonostante ciò anche attraverso i propri profili social L'articolo proviene da Puglia24News.it.

... il vicequestore Vincenzo Colaprico ( Domenico Diele ) scopre qualcosa di nuovo che riguarda Agata: la ragazza è infatti la figlia di Maurizia (), che in una misteriosa fotografia ...... la miniserie in 6 puntata, per un totale di 12 episodi, si avvale nel cast, oltre agli attori sopracitati, anche della presenza di Serena Autieri , Erasmo Genzini,, Barbara Folchitto, ...La seconda puntatan Buongiorno, mamma!, la nuova fiction di Canale 5, va in onda stasera 28 aprile in prima serata alle 21.45. Tra i protagonisti ci sono Raoul Bova e Serena Autieri.Il noto attore è intervenuto questa mattina in diretta su RTL 102.5 all’interno del programma W l’Italia per parlare della nuova serie tv “Buongiorno, mamma!”, di cui Bova è protagonista ...