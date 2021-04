SIFI avvia l' arruolamento dei pazienti nella sperimentazione clinica di Fase II volta a valutare Pro-ocular nella malattia dell' occhio secco

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 aprile 2021) ProGIFT è unamulticentrica, a 3 bracci, randomizzata, in doppio cieco, condotta in Italia. CATANIA, Italia, 28 aprile 2021 /PRNewswire/ha annunciato l'dei primiProGIFT (NCT04645446),la sicurezza e l'efficacia di Pro-, un gel per uso topico a base di progesterone inaffetti da(DED). ProGIFT (NCT04645446) è uno studio clinico diII multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, che confronta concentrazioni diverse di ...