Sfiducia a Speranza | Salvini abbaia ma non morde | «Prima di votare parlerò con Sileri»

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 28 aprile 2021) L’orario non è quello delle arene (a las cinco de las tarde), ma somiglia comunque a una corrida lo spettacolo che a breve inizierà nell’aula del Senato. Sulla carta non ci dovrebbero essere sorprese: la mozione dipresenta da FdI al ministronon ha alcuna possibilità di riuscita. Eppure la suspence c’è e la tensione si potrebbe tagliare a fettine. L’interrogativo attraversa ogni settore della variopinta maggioranza pro-Draghi: come voterà? Dubbio più che fondato alla luce delle capriole compiute ieri da Lega e Forza Italia per non farsi mettere in fuori gioco dall’odg sul coprifuoco, anche quello presentato dal partito di Giorgia Meloni. Oggi il Senato vota suNeppure l’intervento del premier è riuscito ad evitare il caos. Come dimostra la decisione di leghisti e berlusconiani di non ...