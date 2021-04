Sfiducia a Speranza | il ministro | “Politica non è gioco d’azzardo sulla pelle dei cittadini Non dividiamo il Paese con la pandemia in corso”

(Di mercoledì 28 aprile 2021) “Nelle ultime settimane, con amarezza, vedo prevalere lo scontro politico alimentando linguaggi odio. Si sfrutta l’angoscia deiper miopi interessi di parte, questo crea dei danni alche deve rimanere unito”. Lo ha detto ildella Salute, Roberto, neldel suo intervento in Senato durante la discussione sulle mozioni dinei suoi confronti. “Comprendo le ragioni della battagliache però non è undei. Nonche è ancora in, non dimentichiamo mai che sconfiggere il virus è il ...

Vedi Anche Mozione dicontro, Salvini: 'Prima parlo con Sileri, poi decido'. Forza Italia e Italia viva: 'Votiamo no' 'Si sfrutta l'angoscia degli italiani per miopi interessi di ...Nonostante il peggior lockdown sia avvenuto a marzo 2020, il popolo godeva ancora di: ... Tutto ciò continua a far crescere la: le persone sono stanche e non sanno come salvarsi da ...La capa di Fratelli d'Italia:”In Aula si voterà la mozione di Fratelli d'Italia per sfiduciare il Ministro Speranza che è il simbolo e il principale promotore del coprifuoco e della fallimentare gesti ...Roma, 28 apr (Adnkronos) - "Salvini e Meloni continuano a darsele di santa ragione, stavolta ci va di mezzo il ministro Speranza, bersaglio di una provocatoria sfiducia. Pensiamo alle cose serie: tutt ...