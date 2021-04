Reddito di cittadinanza può essere pignorato: ecco quando (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il Reddito di cittadinanza è pignorabile. E’ quanto ha disposto un’ordinanza del tribunale di Trani in contrasto con quanto disposto dalla normativa applicata finora. In pratica, scrive laleggepertutti.it, lo Stato può riprendersi il sussidio nel caso in cui il percettore non riesca a saldare un debito con il Fisco. O che deve essere versato all’ex coniuge in caso di divorzio. Come, appunto, ha deciso il tribunale pugliese. Cosa dicono i giudici? Nell’ordinanza, si legge che “deve ritenersi pignorabile, senza l’osservanza dei limiti di cui all’ articolo 545 del Codice di procedura civile, il Reddito di cittadinanza, stante l’assenza nel testo del decreto istitutivo di qualunque riferimento alla natura alimentare di detto Reddito ed il carattere predominante di misura di politica ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ildiè pignorabile. E’ quanto ha disposto un’ordinanza del tribunale di Trani in contrasto con quanto disposto dalla normativa applicata finora. In pratica, scrive laleggepertutti.it, lo Stato può riprendersi il sussidio nel caso in cui il percettore non riesca a saldare un debito con il Fisco. O che deveversato all’ex coniuge in caso di divorzio. Come, appunto, ha deciso il tribunale pugliese. Cosa dicono i giudici? Nell’ordinanza, si legge che “deve ritenersi pignorabile, senza l’osservanza dei limiti di cui all’ articolo 545 del Codice di procedura civile, ildi, stante l’assenza nel testo del decreto istitutivo di qualunque riferimento alla natura alimentare di dettoed il carattere predominante di misura di politica ...

