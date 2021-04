Recovery | Italia verde al minimo sindacale

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Ilplan che il governo Draghi presenterà a Bruxelles entro la scadenza del 30 aprile (domani consiglio dei ministri finale) riserva il 38 per cento delle risorse alla transizione ecologica. È ilper le regole del Next Generation Eu che chiedono di destinare ai progetti green almeno il 37 per cento dei finanziamenti. La Germania, che ha presentato il suo piano oggi insieme alla Grecia, dedica al ‘’ il 40 per cento dei quasi 30 miliardi totali del suo piano nazionale. La Francia, che pure presenterà il piano nei prossimi giorni (40 miliardi di fondi europei più altri 60 miliardi di budget nazionale), fa addirittura il 50 per cento. La Spagna, il cuiplan da 140 miliardi di euro è in arrivo a Bruxelles dopo l’approvazione finale del governo Sanchez ieri, è in linea ...