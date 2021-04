PlayStation Plus | annunciati i giochi di maggio | ce n' è per tutti i gusti

(Di mercoledì 28 aprile 2021) In questi minuti sono statii titoli dipergli abbonati ae anche questo mese ci sono diversi generi tra cui scegliere. Senza ulteriori indugi ecco la lista. Wreckfest: Drive Hard, Die Last - PS5 Schianti epici, lotte testa a testa sulla linea del traguardo e nuovi modi di contorcere le lamiere. Sono gli irripetibili momenti che è possibile vivere solo in Wreckfest, grazie alla realistica simulazione della fisica realizzata dal leggendario team di sviluppo Bugbear, autori anche di FlatOut 1 e 2. Bruciate battistrada e distruggete lamiere nel parcodefinitivo per le quattro ruote. Leggi altro...

Sony ha appena annunciato i prossimi giochi che saranno resi gratuiti a tutti gli abbonati nel mese di maggio. Si tratta di Wreckfest per PlayStation 5 e di Battlefield V e Stranded Deep per la sorella minore, PlayStation 4.