Omofobia | Ddl calendarizzato ma Ostellari Lega resta relatore | Zan | “Vergognoso”

28 aprile 2021 – La commissione Giustizia del Senato ha commissionato il Ddl Zan. Il presidente della Commissione Giustizia Andrea Ostellari afferma che i lavori per la calendarizzazione del Ddl evidenziano una maggioranza spaccata. Il disegno di legge contro l'omotransfobia è infatti passata con 13 voti contro 11. Ddl Zan calendarizzato al Senato La calendarizzazione del Ddl Zan è passata con 13 voti a 11, ma ancora non è stata fissata una data. "Il voto sul calendario dei lavori ha certificato che, in commissione Giustizia, la maggioranza è spaccata. Al successivo incardinamento del disegno di legge Zan, seguiranno le audizioni e il dibattito sulle proposte emendative", dice il senatore leghista Andrea Ostellari, presidente della commissione Giustizia a palazzo Madama. "Il regolamento prevede che il relatore di ...

