Olimpiadi: Malagò, 'domani il via alla vaccinazione capillare dei nostri atleti' (Di mercoledì 28 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 28 aprile 2021) su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Malagò Olimpiadi Tokyo 2020, Malagò annuncia: 'Al via la vaccinazione degli atleti' Nel corso di un'intervista concessa a Restart su Rai Due, il presidente del Coni Giovanni Malagò ha ufficializzato la vaccinazione capillare di tutti gli atleti che parteciperanno alle Olimpiadi di Tokyo 2020 . Si partirà già da giovedì 29 aprile: 'Le Olimpiadi si faranno senza ombra di ...

Olimpiadi Tokyo 2021, Malagò: 'Vaccinare gli atleti al Covid? Noi siamo pronti' 'Bisognerà aspettare il 13 maggio per prendere qualsiasi decisione - frena Malagò - ossia nella data delle elezioni del Comitato Olimpico'.

Nel corso di un'intervista concessa a Restart su Rai Due, il presidente del Coni Giovanni Malagò ha ufficializzato la vaccinazione capillare di tutti gli atleti che parteciperanno alle Olimpiadi di Tokyo 2020 . Si partirà già da giovedì 29 aprile: 'Le Olimpiadi si faranno senza ombra di ...'Bisognerà aspettare il 13 maggio per prendere qualsiasi decisione - frena Malagò - ossia nella data delle elezioni del Comitato Olimpico'.